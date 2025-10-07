Nuovo assalto a un Postamat in Irpinia: colpo fallito a Scampitella

Ancora un assalto ai Postamat in Irpinia: all’alba nuovo colpo a Scampitella, in via Piave, con le stesse modalità già viste negli ultimi episodi. Intorno alle prime ore del mattino, un boato ha svegliato i residenti: i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello automatico, causando ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i vigilanti, insieme ai caschi rossi. Stando alle prime verifiche, l’assalto non avrebbe avuto successo: il bottino sarebbe salvo. Intanto, posti di blocco sono stati istituiti nelle aree vicine e lungo i confini con la Puglia, ma dei responsabili nessuna traccia.

A causa delle frequenti rapine, la Direzione provinciale di Poste Italiane aveva disposto il blocco degli erogatori in 36 comuni della provincia di Avellino dalle 19:00 alle 8:30 del mattino successivo.