Irpinia, nuove chiusure notturne dell’acqua: interessati diversi Comuni

L’emergenza idrica continua a colpire l’Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessaria la sospensione notturna dell’erogazione in diversi Comuni della provincia. La chiusura dei serbatoi è prevista dalle ore 22:00 di oggi, martedì 7 ottobre, fino alle ore 06:00 di domani, mercoledì 8 ottobre.

I Comuni interessati sono:

Altavilla Irpina (Gemelli), Parolise, Salza Irpina, San Potito Ultra, Sorbo Serpico

Frigento (contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce, Centro urbano, Case popolari)

Nusco (via Ponnilo, via Macchia, via Campo, via Chianola 1 e 2, via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, via Tagliabosco)

Gesualdo (contrade Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammie, San Silvestro, Pozzo del Principe, Sant’Elia, Catauro, Capo del Gaudio e via Dante Alighieri).

Gli orari indicati si riferiscono all’effettiva chiusura e riapertura degli organi di manovra, ma l’erogazione potrebbe interrompersi in anticipo e riprendere con maggiore ritardo, a seconda dei tempi di riempimento delle condotte. Alto Calore segnala inoltre che alla riattivazione del flusso potrebbero verificarsi episodi di torbidità temporanea, che non pregiudicano la potabilità. Si consiglia comunque agli utenti di far scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

Oltre alle sospensioni dovute alla crisi idrica, la società ha annunciato un intervento programmato di manutenzione che comporterà la chiusura dell’erogazione giovedì 9 ottobre, dalle ore 09:00 alle 18:00, nella frazione Arcella del Comune di Montefredane.

Per segnalazioni urgenti è disponibile il Numero Verde 800954430. Aggiornamenti saranno pubblicati sul sito aziendale www.altocalore.it e sui canali social ufficiali.