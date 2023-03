Nuovi alberi in città, due in onore di vittime della camorra

Un nuovo albero in villa comunale ad Avellino. Lo ha piantato, insieme a tanti cittadini, il circolo Legambiente del capoluogo irpino. In questo modo, l’associazione ha aderito alla Festa dell’albero che, in base alla tradizione, si celebra il 21 novembre. Quest’anno, però, si è deciso di organizzare diversi appuntamenti anche in primavera, per continuare a celebrare il ruolo fondamentale degli alberi per la vita sul pianeta.

Domani e dopodomani Legambiente sarà all’istituto Amatucci e al Convitto di Avellino per parlare di ecoreati e piantare altri due alberi questa volta dedicati a due vittime irpine della criminalità: Francesco Antonio Santaniello e Nunziante Scibelli.