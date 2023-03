Come riconoscere e affrontare una relazione tossica (done)

Le relazioni tossiche possono essere difficili da riconoscere, ma una volta che si sa cosa cercare, diventa molto più facile capire come regolarsi. Uno dei segnali più importanti di una relazione tossica è che vi fa sentire male con voi stessi.

Se vi sentite costantemente alle prese con sentimenti di colpa o di paura nei confronti del vostro partner, è molto probabile che non sia salutare per il vostro benessere mentale.

Avete la sensazione che mettano sempre alla prova i vostri limiti

Forse non lo fanno intenzionalmente, ma il loro comportamento crea in voi un senso di disagio.

Forse stanno mettendo alla prova i vostri limiti per vedere quanto riuscite a trattenervi o quanto riescono a farla franca. In altre parole, stanno cercando di scoprire quale sia il vostro punto di rottura in ogni situazione e dinamica relazionale, in modo da sapere fino a che punto possono spingersi prima di essere rimproverati dagli altri.

Quando qualcuno mette alla prova i limiti di un’altra persona per un numero sufficiente di volte nel corso del tempo, si crea un ambiente in cui la fiducia non si costruisce perché nessuna delle due parti sa esattamente dove siano i limiti interpersonali e se saranno rispettati o meno quando vengono superati.

Ignorano quello che dite

Quando parlate con qualcuno, è importante che vi ascolti e capisca quello che dite. Se il vostro partner non lo fa, c’è un problema nella relazione. Per esempio, non ascolta quello che dite. Se ignora ciò che dite, può darsi che non si preoccupi dei vostri sentimenti o delle vostre esigenze nella relazione, e questo può rendere difficile l’intesa tra voi due.

Oppure vi interrompono quando parlate con altre persone (anche se lo sanno che vi dà fastidio). Interrompere è scortese perché significa che la persona non rispetta i pensieri e le opinioni degli altri quanto i propri; questo può portare a conflitti con altre persone che non sono disposte a tollerare questa cosa.

Non rispettano il vostro tempo

Se il vostro partner è sempre in ritardo, è segno che non rispetta il vostro tempo. Se mandano continuamente messaggi o e-mail mentre sono con te, c’è qualcosa che non va nella relazione.

Può anche capitare che il partner sia sempre occupato col lavoro o altre attività proprio quando dovete incontrare gli amici o la vostra famiglia. Questo può portare chi subisce questo isolamento a stati di ansia e alla depressione.

Giudicano le vostre azioni e decisioni

Un altro segno di una relazione tossica è che il partner giudica le vostre azioni e decisioni. Non rispettano il vostro tempo, ignorano quello che dite, sono sempre richiedenti e vogliano avere il controllo sia nelle relazioni con gli altri che con te.

Sentite che il vostro partner non si fida o non vi rispetta e non si preoccupa dei vostri desideri, bisogni, obiettivi e voglie. Può sentirsi geloso del tempo che trascorre con gli amici o la famiglia, soprattutto se ha una vita sociale limitata al di fuori della sua.

Vi fanno sentire male con voi stessi

Possono dire cose come: “Sei così stupido” o “Sei proprio un perdente”. Se una persona vi fa questo tipo di commenti, non è la persona che fa per voi. Un vero compagno vi incoraggerebbe e vi sosterrebbe, invece di minare la vostra autostima.

Una relazione tossica è quella in cui una persona usa l’altra per i propri bisogni e non si preoccupa dei sentimenti dell’altro. Sono egoisti, esigenti e usano la manipolazione per ottenere i loro interessi. Quando si ha a che fare con una persona tossica, è facile pensare che sia l’unica a sapere cosa sta succedendo. Spesso cercano di sentirsi meglio mettendo gli altri in cattiva luce.

Niente di ciò che fate è abbastanza buono per loro.

Trovano difetti in tutto ciò che fate, per quanto vi sforziate. E anche quando pensate che le cose stiano andando bene e loro sembrano essere contenti di quello che sta succedendo, c’è sempre qualcosa che potrebbe essere migliorato….. e non è mai abbastanza! Questa persona è esigente su tutto, dai dettagli più piccoli ai problemi più grandi: “Vorrei che ci potessimo permettere una casa migliore” o “Se solo il mio partner smettesse di essere così pigro”, “Perché sei così scarso?”.

In breve: nulla è abbastanza buono per queste persone perché le loro aspettative sono incredibilmente alte (si aspettano la perfezione), ma non diranno a nessuno quali sono queste aspettative finché non saranno state deluse più volte (e questo ci riporta al primo punto).

Siete costantemente criticati

Se siete costantemente criticati, è ora di uscire dalla relazione. Le critiche non sono un segno di una relazione sana. Anzi, le critiche sono distruttive e non fanno altro che abbassare l’autostima dell’altro e farlo sentire male con se stesso. Le critiche non possono mai motivare una persona a migliorare o a cambiare il proprio comportamento, perché non offrono alcun consiglio costruttivo su come modificare il proprio comportamento per migliorare le cose; al contrario, fanno semplicemente star male l’altro senza motivo!

Le critiche, inoltre, non insegnano nulla su come comportarsi diversamente in futuro: non insegnano nulla, se non come non essere criticati di nuovo (cosa non sempre possibile).

Riconoscere una relazione tossica può aiutare a uscirne prima che sia troppo tardi

Riconoscere una relazione tossica è il primo passo per uscirne. Se siete in una relazione tossica, è importante che la riconosciate e ne usciate prima che sia troppo tardi. Se conoscete qualcuno che vive una relazione tossica, cercate di aiutarlo, magari suggerendogli di lasciare il partner, se possibile.

Nessuno dovrebbe vivere in questo modo; nessuno merita di essere “abusato” o maltrattato da un’altra persona! Tutti noi possiamo fare meglio essendo più consapevoli delle nostre relazioni con gli altri (e con noi stessi).

Un partner tossico incoraggerà le abitudini malsane e vi metterà in difficoltà quando cercherete di cambiare. Non è interessato ai vostri obiettivi e ai vostri sogni e non sostiene il vostro sviluppo personale. Se qualcuno critica costantemente le vostre decisioni e sminuisce i vostri successi, probabilmente non è il tipo di persona che volete nella vostra vita.

Conclusione

Se sentite che la vostra relazione è tossica, è importante agire. Le relazioni tossiche possono creare scompiglio nella tua salute mentale e nel tuo benessere generale, quindi è fondamentale che tu ne esca prima che diventino troppo per te.