Nuovi 19 membri per L’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme Luogotenenza per l’Italia Meridionale

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica, da sabato 9 Novembre avra’ tra le proprie file 19 nuovi Cavalieri e Dame.

Con una solenne e suggestiva cerimonia, Sabato 9 Novembre 2024 alle ore 11.00 nella Basilica di Maria Santissima di Montevergine (AV), i neo Cavalieri e le Dame riceveranno l’investitura a seguito della nomina ottenuta dal Gran Maestro dell’Ordine Cardinale Fernando Filoni. La cerimonia d’investitura sarà celebrata dal Gran Priore di Luogotenenza Mons .Beniamino De Palma.

La Santa Messa sarà preceduta l’8 novembre dalla Veglia di Preghiera, nell’Abbazia di Loreto di Mercogliano, presieduta da S.E.R. Dom Luca Guariglia, Abate Ordinario di Montevergine, Priore della Delegazione di Montevergine.

“ Siamo davvero felici di ospitare a Montevergine un evento cosi’ importante che riunisce cavalieri, dame e fedeli per pregare per la Terra Santa e celebrare la millenaria tradizione legata a questo antico ordine. I membri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, sono come degli “ambasciatori” della Terra Santa. L’Irpinia si conferma Terra di preghiera e solidarietà: oltre a vivere la propria fede cristiana cavalieri e dame hanno il compito di operare affinché la pace prevalga sulle divisioni e sulle violenze- afferma S.E Riccardo Luca Guariglia.

Si tratta di iniziative solenni organizzate con la massima cura dalla Luogotenenza per l’ Italia Meridionale Tirrenica, per consentire ai 19 nuovi membri di poter vivere con intensa spiritualità l’ingresso nell’Ordine del Santo Sepolcro attraverso il rito dell’ Investitura.

I nuovi membri si candidano ad essere sempre degni della predilezione loro riservata dalla Costituzione dell’Ordine e la Proclamazione a Cavalieri e Dame. L’identità e la missione dei membri dell’Ordine, Istituzione centrale della Chiesa ,rispecchia i valori di cristianità e solidarietà. Al centro del loro impegno c’è quello di amare la terra di Gesù, la Terra Santa, che non è solo un luogo archeologico di fede, prodigandosi per le sue esigenze soprattutto in questo momento così difficile, pensando ai poveri e alla pace. Analoga dedizione essi devono riservare alle chiese locali dove sono inseriti, cercando di rispondere alle necessità che si manifestano. Nel mondo, il numero degli appartenenti attivi dell’Ordine, cioè di coloro che partecipano alla sua vita nell’impegno di servizio e di carità assunti all’atto dell’ammissione, è di circa 30.000 in una quarantina di nazioni sono attualmente organizzati in 64 Luogotenenze e – dove l’Ordine è in fase di fondazione – in una decina di Delegazioni Magistrali.

In Italia attualmente vi sono 7 luogotenenze con circa 6800 tra Cavalieri e Dame.

Riceveranno le insegne di promozione a GrandUfficiale

• S.E.R. Mons. Alfonso Raimo

• Maria Esposito Ramunno a Dama di Commenda

• Antonio Carannante a Commendatore

Saranno investiti Cavalieri e Dame :

• Giovanni Bellofiore

• Giuseppe Bonito

• Stefano Cacciapuoti

• Joseph Cecere

• Gianfredigo D’Angiofela

• Carlo Maria Faiello

• Francesco Falco

• Luigi Franzese

• Ettore Guarciariello

• Giuseppe Ponticelli

• Fefice Spampanato

• Angela Bellofiore

• Annarita De Feo

• Marika Sirignano

• Vincenzo S.E.R. Mons. Calvosa

• Giuseppe Rev. Don Campagnuolo

• Andrea Rev. Dom Cardin

• Antonio Rev. Don Landi

• Giuseppe Rev. Don Oropallo