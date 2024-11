Gdf Benevento: visita del Prefetto di Benevento al Comando Provinciale

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Benevento, S.E. Dott.ssa Raffaela Moscarella, accompagnato dal Capo di Gabinetto, Dott.ssa Olimpia Cerrata, ha fatto visita al locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza. All’arrivo presso la Caserma «Finanziere terra Ernesto Romano», Medaglia di Bronzo al Valor Militare “Alla Memoria”, dopo gli onori di rito, l’Autorità è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Colonnello t.ISSMI Michelantonio Sportelli.

Nel corso di un briefing, cui hanno partecipato i Comandanti dei dipendenti Reparti territoriali, è stata illustrata alla massima Autorità territoriale di Governo la struttura organizzativa del Corpo nella provincia, sotto il profilo del personale, dell’attività operativa e della logistica. Nell’occasione sono stati, altresì, approfonditi temi di interesse istituzionale, quali i principali fenomeni illeciti di natura economico finanziaria insistenti nel contesto esterno di competenza.

Il Prefetto ha, quindi, incontrato una rappresentanza di militari in servizio ed ha espresso riconoscenza alle Fiamme Gialle sannite per l’impegno quotidiano profuso nelle attività a tutela della legalità, nonché per la fattiva collaborazione dimostrata nel concorrere all’ordine e alla pubblica sicurezza, a sostegno della comunità verso cui occorre prestare sempre massima attenzione, anche nelle esigenze di ordine economico.

Al termine della visita, il Comandante Provinciale, a nome di tutte le Fiamme Gialle della provincia, ha ringraziato l’Autorità di Governo per la stima, la costante vicinanza istituzionale e l’attenzione sempre manifestate nei confronti del Corpo.