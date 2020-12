Attualità Nuove Tecnologie a cui Bisogna Prepararsi 4 Dicembre 2020

Il 2020 è stato un anno imprevedibile e anche la tecnologia è stata influenzata dai suoi avvenimenti, essendo richiesti nuovi strumenti per adattarsi alle sfide che ci aspettano. Dallo smart-working alle nuove abitudini di interazione negli spazi comuni, le tendenze tecnologiche svolgeranno un ruolo fondamentale.

Il Covid-19 potrà accelerare una serie di cambiamenti che già erano alle porte: le necessità di una vita più digitale e a distanza hanno reso più urgenti gli sviluppi di nicchie tecnologiche specifiche.

Sicuramente l’IA è una delle più grandi protagoniste e nel corso del 2021 sarà preziosa per aiutarci a interpretare e comprendere il mondo che ci circonda. Il volume di dati raccolti dal punto di vista sanitario e il successo delle misure che adottiamo per prevenire l’epidemia continueranno ad aumentare e di conseguenze gli algoritmi di apprendimento automatico avranno sempre più informazioni e saranno sempre più sofisticati nelle soluzioni proponibili.

L’importanza data, ad esempio, all’attività di contact tracing è un terreno fertile dei sistemi di visione computerizzata che analizzare le interazioni scoperte in aree pubbliche e mettere in risalto connessioni che rimarrebbero inosservate ai singoli.

Per le aziende, la sfida sarà quella di capire i modelli di comportamento dei clienti. Un maggior numero di attività quotidiane si svolgerà e nel corso del prossimo anno possiamo aspettarci degli strumenti più sofisticati che vanno incontro alle esigenze dei clienti.

Continueranno anche ad aumentare gli investimenti sui veicoli a guida autonoma, grazie alla nascita di robot nei settori auto motive che abbiamo visto nascere in passato. Diventeranno sempre più importanti anche nell’assistenza dei membri della società più vulnerabili come gli anziani.

Sarà anche possibile, per le aziende che si trovano a disporre di locali che necessitano di disinfestazione, rivolgersi a fornitori di robotica per servizi di pulizia e sicurezza.

I produttori più famosi di droni dovranno raccogliere la sfida per fornire medicinali e fare servizi di monitoraggio delle aree più sensibile per la trasmissione virale.

Con nuove tecnologie di rilevazione visiva, potranno rendersi protagonisti anche oggetti che sviluppano Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, sempre riducendo i rischi soprattutto per i professionisti che quotidianamente sono a lavoro negli ospedali. Ad esempio, gli esami medici e le diagnosi potranno essere effettuati sempre più spesso a distanza.

Vedremo anche un aumento nell’ambito dell’educazione. Molte lezioni potranno essere svolte in aree sicure e non stanze. Anche il mondo dell’intrattenimento potrà cambiare, grazie all’implementazione di nuove piattaforme e tipi di gioco, ad esempio gli amanti della fortuna potranno provare le slot machine gratis o le avventure di Pokemon GO.