Nuova vita per il Laceno: superati i collaudi degli impianti di risalita, si va verso la riapertura

Il Laceno è davvero vicino a una nuova ripartenza. Le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale di Bagnoli Irpino non lasciano spazio a dubbi, annunciando un passaggio decisivo per il futuro dell’altopiano: difatti, dopo il collaudo della seggiovia Settevalli, si sono conclusi anche i collaudi degli altri impianti di risalita. Un risultato atteso da tanto, troppo tempo (9 anni, ndr) e che oggi si pone a riconferma dell’avanzamento tangibile del progetto di rilancio dell’area montana. Il superamento dei collaudi, di per sé, costituisce il un tassello fondamentale, cruciale nonché strumentale alla riapertura del comprensorio sciistico. Trattandosi di verifiche indispensabili per garantire, in egual misura, sicurezza, funzionalità e conformità degli impianti, la loro ultimazione consente di vedere finalmente la luce dopo un lungo periodo di lavori e scelte amministrative complesse.

In ragion di ciò, l’Amministrazione comunale di Bagnoli Irpino ha sottolineato come i nuovi impianti siano stati progettati per vivere la montagna in tutte le stagioni al fine di “restituire al Laceno un futuro all’altezza delle sue potenzialità. Oggi i fatti dimostrano che quella era la strada giusta.” Rendere il Laceno un polo attrattivo capace di generare opportunità per il turismo, le imprese, il lavoro e i giovani: è questa l’ambizione perseguita, l’idea di una montagna moderna, che sia vivibile e viva non solo d’inverno.

Ora occorre attendere l’ultimazione delle opere civili e degli interventi sulle preesistenti infrastrutture: “Il Laceno si prepara a scrivere una nuova storia”, un auspicio, quello del Comune di Bagnoli Irpino, che guarda al futuro con ottimismo e con la consapevolezza di aver superato una delle fasi più delicate del progetto.