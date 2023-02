Nuova sconfitta per l’Avellino, la Viterbese sbanca il Partenio: 0-2

L’Avellino perde anche con la penultima della classifica: la Viterbese. Margiotta punisce i lupi con una doppietta e li fa sprofondare in una crisi profonda. La formazione biancoverde non riesce a riscattare la sconfitta della gara di 7 giorni fa a Cerignola. Le reti sono state realizzate tutte nel primo tempo da Margiotta: prima con una conclusione da sottomisura dopo un indecisione di Pane e poi realizzando un calcio di rigore per atterramento di Mungo da parte di Moretti.

A tradire l’Avellino e soprattutto il reparto difensivo apparso in difficoltà e non in grado di contrastare la Viterbese che ogni qualvolta è andato in avanti arrivava facilmente dalla parti di Pane. Se la difesa sbanda l’attacco non morde. Infatti nel primo tempo pochi i tiri verso la porta della squadra ospite, nel secondo tempo poco di più con l’estremo difensore laziale che è riuscito a neutralizzare le conclusioni dei biancoverdi e in un occasione aiutato anche dalla traversa. A fine gara contestati De Vito e Rastelli da parte dei tifosi.

Ora l’Avellino avrà un altra settimana di passione prima di scendere in campo nella seconda gara interna consecutiva contro la Virtus Francavilla che si terrà sabato prossimo al Partenio-Lombardi con calcio d’inizio alle 14,30.