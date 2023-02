Alta Irpinia, controlli e denunce dei carabinieri. Proseguono senza sosta i servizi mirati da parte dei militari dell’arma, predisposti dal comando provinciale di Avellino. Il dispositivo messo in campo dalla compagnia di Montella ha permesso di effettuare anche delle perquisizioni.

In particolare, è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcool un trentenne di Volturara Irpina che, fermato a Montella in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifici accertamenti è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre al deferimento in stato di libertà, all’automobilista è stata ritirata la patente.

Sempre a Montella, i carabinieri della locale stazione, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno denunciato una persona del posto ritenuta responsabile di “omessa custodia di armi”, per non aver adottato le dovute cautele necessarie alla custodia di un fucile.

I Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno denunciato in stato di libertà un 30enne senza fissa dimora, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere: il giovane, identificato mediante fotosegnalamento, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di cui non era in grado di giustificarne il porto.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune, lo stesso è stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. Il coltello è stato sequestrato.