Nuova falla nella condotta di Melito Irpino, si va verso un’altra interruzione idrica. Piove letteralmente sul bagnato in valle Ufita. Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha effettuato un sopralluogo sul posto, insieme al Comandante della Polizia Municipale, Alfonso Di Muro e all’Assessore Edoardo De Luca, per confrontarsi con i tecnici dell’Alto Calore e capire l’entità del nuovo guasto.

Per lunedì il primo cittadino ha chiesto un incontro con i sindaci di Ariano Irpino, Enrico Franza, di Bonito, Giuseppe De Pasquale e con i primi cittadini dell’Unione dei Comuni per mettere in campo azioni utili a risolvere quella che oramai è divenuta un’emergenza insostenibile.

Resta dunque attivo il C.O.C. presso il Municipio per monitorare la situazione e dare sostegno a chi ne dovesse avere bisogno.

Già predisposto il ritorno dell’autobotte con acqua per uso domestico (non potabile) nel piazzale San Pio, resterà a disposizione dei cittadini fino alle 19,30.

Reperite anche nuove casse di acqua minerale a disposizione delle persone effettivamente bisognose. Per gli anziani, i disabili ed in generale per le persone con fragilità o non autosufficienti, predisposto il servizio di consegna a domicilio attraverso la Pubblica Assistenza Grottaminarda, basta chiamare il numero 0825445200.