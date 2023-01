Avvocati, in 1.600 al voto: spoglio al carcere Borbonico, stasera il nuovo consiglio. Ordine degli avvocati di Avellino alle urne fino alle 15. Porte aperte al Tribunale per le elezioni che hanno coinvolto i professionisti irpini nei giorni di giovedì, venerdì ed oggi. Si tratta, come sempre, di un momento molto sentito per gli avvocati. E la partecipazione alla “grande corsa” è stata massiccia, visto che hanno votato in 1.600 – fino ad ora – su 2.200 iscritti all’Ordine.

Urne chiuse alle 15 e dalle 16 in poi, grosso modo, si apriranno invece le porte del carcere Borbonico di Avellino per le operazioni di scrutinio. Il nuovo consiglio dell’Ordine potrebbe essere ufficializzato già questa sera, mentre l’elezione del nuovo presidente, che dovrà sostituire l’uscente Barra, si dovrà attendere la prima riunione del Consiglio.