Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento: rintracciano ed arrestano a Napoli uno degli evasi

Questa mattina, grazie alle articolate e complesse indagini svolte dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento congiuntamente a personale del Nucleo Investigativo regionale della Polizia Penitenziaria, hanno rintracciato ed arrestato a Napoli, nascosto in un locale protetto da sbarre ed inferriate, uno dei due ricercati che lo scorso 23 marzo erano evasi dall’istituto penale per i minorenni di Airola.

A carico dell’uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli con cui dovrà espiare anni 1 e mesi 9 e giorni 14 di reclusione per i reati di rapina ed evasione.

L’arrestato, è stato tradotto presso istituto penale per i minorenni di Nisida a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie.

L’arrestato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.