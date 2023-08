Montoro, foglio di via obbligatorio a un 25enne

Continua il lavoro da parte dei Carabinieri per attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario, garantendone sicurezza alla collettività.

Ieri notte, a Montoro la pattuglia della locale Stazione, è stata impegnata in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori.

L’attività dei militari, ha consentito di notare la presenza e l’atteggiamento sospetto di un individuo, noto alle Forze dell’Ordine principalmente per reati contro il patrimonio, 25 enne, di origini rumene; al ragazzo è stato disposto l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.