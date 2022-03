Novolegno, domani sit-in ex lavoratori a Grottaminarda

Gli ex operai della Novolegno accompagnati dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, domani alle 10.00 terranno una conferenza stampa davanti all’Autostazione di Grottaminarda che sarà inaugurata dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, per portare a conoscenza del Governatore la scadenza della Naspi programmata per il prossimo mese di maggio, e le manifestazioni di interesse espresse da parte di alcuni gruppi di imprese rispetto al sito produttivo di Arcella della ex Novolegno.

Gli ex lavoratori chiedono al presidente De Luca un impegno diretto sulla vertenza Novolegno che coinvolge 118 famiglie.