Il Messina gela il Partenio Lombardi nel recupero: è solo 1 a 1 per l’Avellino

L’Avellino perde un’ altra occasione. Contro la formazione siciliana i lupi vanno in vantaggio nel primo tempo con la rete di capitan Aloi ma nella ripresa, nei minuti di recupero, si fanno raggiungere da una rete di Piovaccari che fissa il punteggio di parità sull’1 a 1.

Una gara brutta con l’Avellino che una volta che è passato in vantaggio non ha spinto più di tanto alla ricerca del raddoppio anzi ha badato soprattutto a difendere e incappando nell’errore di Silvestri che ha perso palla nella sua metà campo facendo ripartire il giallorossi che sono riusciti a riagguantare la gara.

Avvio tutto di marca biancoverde che al 12′ minuto gonfia la rete: Kragl fugge sull’out di sinistra e crossa in area per Aloi che, con un piattone di destro, batte Lewandowski. Poi è Kragl che tenta la soluzione da calcio piazzato ma l’estremo difensore del Messina sventa la minaccia.

Nel secondo tempo l’Avellino rinuncia a giocare e il Messina cerca il pareggio. Al 15′ i lupi devono fare i conti con l’infortunio di Maniero che esce in barella e al suo posto entra Murano. Prima del goal i giallorossi sfiorano il pareggio in due occasioni ma da posizione favorevole sparano alto. Ma la doccia fredda arriva in pieno recupero: Silvestri commette un errore in fase di disimpegno. Busatto recupera palla e serve Piovaccari che, con un diagonale di destro, infila Forte.

E’ 1 a 1 e per i giocatori biancoverdi arrivano i fischi assordanti di tutto lo stadio deluso dalla mancata vittoria. Per i lupi un pareggio che sa di beffa. Ora in classifica i lupi sono al terzo posto con 5 punti di distacco dal Catanzaro e mercoledì si recupera Avellino-Catania alle 14,30 al Partenio – Lombardi.