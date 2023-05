“Notte nazionale del liceo classico”: ad aderire anche la sezione di Pietradefusi del Liceo Classico Colletta di Avellino

La sezione distaccata di Pietradefusi del Liceo Classico Pietro Colletta di Avellino ha aderito alla Nona edizione della “Notte nazionale del liceo classico”. Quest’anno, il secondo anno di adesione all’iniziativa del Liceo, la manifestazione si è aperta ancora di più al paese svolgendosi all’interno e all’esterno della scuola, coinvolgendo anche il comune di Pietradefusi. La manifestazione è iniziata con il consueto saluto, nel video iniziale realizzato dal comitato nazionale coordinato da Rocco Schembra, poi un alunno ha letto la poesia vincitrice del concorso nazionale “Michele Bianco” scritta da Domenico De Ruggieri della III E del Liceo Classico di Massafra provincia di Taranto. Dopo il video iniziale si è dato inizio alla manifestazione con la realizzazione di uno striscione per la pace. Lo striscione è stato portato lungo la via di Pietradefusi fino al Municipio. Poi spettatori, studenti e insegnanti sono tornati verso la scuola per svolgere il complesso programma di spettacoli e eventi a mostrare tutte le attività del Liceo: dai laboratori scientifici alla lettura di poesia, a canzoni fino a rappresentazioni teatrali, tra le quali la “Patente” di Pirandello e “Le Troiane” di Euripide. L’evento finalizzato ad aprire il Liceo al territorio a visto la partecipazione attiva della cittadinanza trasformandosi in una piccola grande festa della cultura.