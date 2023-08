Notte di tensione al centro storico, scoppia la rissa tra automobilista e ragazzi

AVELLINO- Residenti e movida, attimi di tensione nel centro storico. Sarebbe proprio l’impossibilità per un quarantacinquenne che abita nella zona di via Duomo a raggiungere il suo domicilio alla base della lite avvenuta la scorsa notte nel centro storico di Avellino con alcuni giovani. Almeno da una prima ricostruzione, anche se i fatti sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Avellino, l’uomo, giunto all’altezza di Via Duomo avrebbe trovato il passaggio ostruito da un gruppo di giovani. L’uomo avrebbe tentato di farsi strada a suon di clacson e successivamente procedendo per disperdere i ragazzi, ma a quanto pare non sarebbe riuscito a farlo. Una manovra che però ha coinvolto alcuni avventori, almeno due dei ragazzi presenti sarebbero venuti a contatto con la vettura. Da qui quella che si è trasformata in una lite o, sempre circostanza in corso di accertamento, un’aggressione al conducente dell’auto da parte di alcuni dei giovani presenti.

Dopo la segnalazione arrivata ai Carabinieri, sul posto sono giunti sia i militari del Comando Provinciale di Avellino che la Polizia. Sarebbero state identificate almeno quattro persone coinvolte insieme al quarantacinquenne nella lite. Nessuno ha avuto fortunatamente ferite che hanno necessitato il ricorso alle cure ospedaliere, anche se non è escluso che ne abbiano fatto ricorso. Le versioni, al momenti, appaiono molto contrastanti, tuttavia gli inquirenti stanno già analizzando i filmati della video-sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.