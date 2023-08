Mercogliano: furto in abitazione in concorso; Carabinieri denunciano due uomini

MERCOGLIANO – I Carabinieri della Stazione di Mercogliano, hanno denunciato due uomini di Napoli, un 40enne e un 48enne, per furto in abitazione in concorso.

L’indagine prende spunto dalla segnalazione di un furto in un appartamento di Via Nazionale.

I Carabinieri hanno analizzato le immagini dagli impianti di videosorveglianza della zona e sono riusciti a risalire all’identità dei presunti responsabili, già noti alle Forze dell’Ordine.

E’ scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati sia al recupero della refurtiva, sia a risalire all’identità di possibili complici.