Notte di paura a Capriglia: ladri in quattro abitazioni diverse

Una notte di paura per il paese di Capriglia irpina: secondo quanto riportato dal profilo social dell’amministrazione comunale, i ladri sono entrati in ben quattro abitazioni diverse, in pieno centro, nonostante i proprietari fossero in casa. Nessuno ha subito danni fisici.

“Non vogliamo allarmare nessuno, ma è giusto che lo sappiate. – scrivono dal Comune – A tutti la nostra infinita solidarietà e un caloroso abbraccio”.