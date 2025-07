Grottaminarda, incontro per il PEBA: proposto un tavolo permanente per l’inclusione

È entrata nel vivo la fase di redazione del P.E.B.A. (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche), strumento per la programmazione coordinata di interventi per l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici pubblici. Presenti al tavolo tenutosi questa mattina in Sala Giunta del Comune di Grottaminarda, amministratori, tecnici, rappresentanti di Polizia Municipale e diverse associazioni, al fine di valutare e proporre istanze per la redazione dello stesso.

Nell’ambito del confronto si è discusso dell’importanza di prevedere l’eliminazione non solo di barriere motorie, ma anche sensoriali e cognitive. Di grande interesse si è rivelano ogni intervento di tecnici, associazioni ed amministratori.

Tra le proposte emerse quella del Vicesindaco, Antonio Vitale, di istituire un tavolo permanente per l’inclusione con tutte le parti sociali interessate: «Ritengo importante istituire questo tavolo, affinché l’inclusione non rappresenti solo un luogo comune ma una rete che coinvolga istituzioni, associazioni e soprattutto le famiglie».