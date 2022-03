Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco: doppio intervento per incidenti stradali

Nella tarda serata di ieri 28 febbraio i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in un doppio intervento che ha riguardato incidenti stradali.

Il primo è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Lioni, sulla SP 691, denominata Fondo Valle Sele, nel territorio del comune di Teora, dove sotto la galleria un autoarticolato si è schiantato contro la parete del tunnel. L’autista è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche.

A seguire, intorno alla mezzanotte, la squadra del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla SP 36, nei pressi di Carpignano, per un’autovettura che era sbandata è finita contro un palo della pubblica illuminazione. A bordo dell’auto un ragazzo originario di Carife rimasto ferito e trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposto a controlli. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.