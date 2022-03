Incontro tra Agronomi e Carabinieri Forestali: “Insieme per tutela e salvaguardia di territorio e ambiente”

Il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino, Antonio Capone, e il consigliere Forestale, Salvatore Moscariello, hanno incontrato il Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, colonnello Fernando Sileo, nel quadro di un nuovo percorso di collaborazione tra i due enti.

“E’ stato un incontro istituzionale, in segno di disponibilità e collaborazione reciproca – afferma il presidente Capone – L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Avellino è sul territorio e svolge funzione anche di sentinella del territorio, siamo per questo vicini al corpo Carabinieri Forestale”.

“Siamo dalla stessa parte – spiega Capone – per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, sia per la parte forestale che per la parte delle produzioni agricole, anche relata alla prevenzioni frodi alimentati. Le sinergie professionali tra enti sono una leva fondamentale per il buon esito di azioni sul territorio. L’Odaf di Avellino – sottolinea il presidente – con le sue specifiche professionalità in campo agricolo e forestale, è in prima linea per favorire una rapida, coerente e proficua applicazione degli interventi programmati, a cominciare dal Programma di sviluppo rurale (PSR) e dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), attraverso attività di supporto e di consulenza specialistica rivolte sia al sistema delle imprese che alla Pubblica Amministrazione”.

“Sono molto soddisfatto dell’incontro – dichiara il consigliere Moscariello – in particolar modo, le tematiche affrontate con molto interesse, hanno riguardato la filiera del legno, si sono focalizzate su quest’ultima e sul successivo indotto produttivo, evidenziando l’importanza del settore, tenendo presente l’aspetto ambientale e le sue ripercussioni economiche”

Piena sintonia da parte del colonnello Sileo che ha dato piena disponibilità alla collaborazione.

Questo importante incontro istituzionale, ha sancito la comunanza di intenti tra Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino.