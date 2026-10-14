Note d’Irpinia nel mondo: La Bottega delle Arti porta la musica d’autore al WOMEX 2026

Dal 21 al 25 ottobre 2026, la città di Las Palmas de Gran Canaria ospiterà l’edizione annuale del WOMEX (Worldwide Music Expo), la piattaforma professionale, fiera ed expo di World Music più accreditata, autorevole e influente a livello globale. In questo contesto di straordinario prestigio, l’Associazione di Promozione Sociale La Bottega delle Arti ha ottenuto l’onore e il riconoscimento ufficiale di partecipare alla manifestazione, segnando una tappa fondamentale per la valorizzazione del patrimonio artistico e musicale dell’Irpinia. Il WOMEX rappresenta molto più di una semplice fiera di settore: è un hub internazionale in cui convergono oltre 2.500 professionisti, tra cui direttori artistici, programmatori di festival, manager, etichette discografiche, giornalisti e buyer provenienti da più di 90 Paesi. Essere presenti in questa vetrina mondiale offre un’opportunità strategica senza precedenti per posizionare la produzione culturale irpina all’interno dei circuiti della grande distribuzione e della programmazione concertistica internazionale.

L’Irpinia, territorio geograficamente e storicamente collocato nelle zone interne dell’Appennino campano, si conferma una fucina inesauribile di creatività e sperimentazione artistica. Troppo spesso considerate marginali nei flussi mainstream, le aree interne rappresentano invece il cuore pulsante e la vera riserva aurea della nuova World Music d’eccellenza e della musica d’autore contemporanea.

Attraverso un profondo legame con le radici e una naturale vocazione all’innovazione e alla contaminazione sonora, i progetti musicali nati in Irpinia riescono a fondere la memoria dei ritmi ancestrali con i linguaggi della modernità. La partecipazione al WOMEX 2026 intende sottolineare proprio questa centralità: la capacità di un territorio interno di generare un sound originale, autentico e competitivo, in grado di dialogare alla pari con le principali correnti artistiche dei cinque continenti.

Al centro di questo importante processo di riscatto e promozione culturale si colloca La Bottega delle Arti APS. In qualità di Associazione di Promozione Sociale, la struttura investe costantemente e con visione strategica sul territorio irpino, operando su molteplici fronti:

• Divulgazione e Formazione Musicale: Creazione di spazi, laboratori ed esperienze formative dedicati ai giovani e agli appassionati, alimentando la crescita sensibile e professionale delle nuove generazioni di musicisti .

• Promozione e Sostegno Artistico: Scouting, produzione e accompagnamento di progetti musicali locali che possiedono le qualità artistiche ed esecutive necessarie per ambire ai più prestigiosi palcoscenici del panorama mondiale.

• Inclusione e Sviluppo Sociale: Utilizzo della musica come strumento di coesione territoriale, rigenerazione culturale e valorizzazione dell’identità locale contro lo spopolamento delle aree interne.

L’impegno de La Bottega delle Arti APS garantisce che la presenza a Las Palmas non sia un evento isolato, ma l’esito di un percorso strutturato di sviluppo culturale e promozione sociale a lungo termine.

A rappresentare ufficialmente l’Irpinia artistica e musicale nella delegazione a Las Palmas de Gran Canaria saranno Valter Vivarelli, Adolfo Annecchiarico e Gloria Conte, figure chiave del progetto Frontiere Antimusicali. In qualità di ambasciatori del territorio, essi avranno il compito di intessere relazioni istituzionali e professionali con i player internazionali. Durante le giornate dell’Expo, la delegazione presenterà il catalogo e le identità sonore di alcune tra le realtà più iconiche ed esponenti della scena musicale locale:

• Frontiere Antimusicali: Progetto d’avanguardia e di ricerca sonoro-espressiva che supera i confini tradizionali del genere.

• Lumanera: Pionieri della rivisitazione contemporanea delle musiche popolari e dei ritmi etnici irpini.

• I Malamente: Formazione capace di coniugare impegno sociale, energia travolgente e sonorità folk-rock.

• I Molotov D’Irpinia: Storico gruppo simbolo dell’energia combat-folk e della narrazione sociale del territorio.

• I Solisti Di Montemarano : Storico gruppo musicale originario di Montemarano no nchè celebri custodi ed interpreti della t arantella montemaranese e della musica popolare in Irpinia.

• Rocco Zambrano: cantore autentico della tradizione popolare campana, interprete di una vocalità intensa e profondamente radicata nella memoria orale. La sua è una voce autentica, primordiale, capace di suscitare emozione e di evocare sensazioni arcaiche

• Altre Realtà Emergenti: Un panorama ricco di giovani talenti e formazioni tradizionali e d’autore che compongono la vivace mappa sonora della provincia.

In merito, le dichiarazioni di Valter Vivarelli: “Essere presenti al WOMEX non è soltanto un importante traguardo professionale per la nostra associazione, ma rappresenta una vera e propria missione culturale per l’intera comunità irpina. Portiamo a Las Palmas l’anima autentica dell’Irpinia, fatta di ritmi, racconti, radici e contaminazioni. Siamo convinti che la nostra musica, nata nel cuore delle aree interne, possieda tutto il valore artistico e la maturità espressiva per dialogare da protagonista nei grandi circuiti mondiali della World Music.”