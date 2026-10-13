Contrada, palo dell’alta tensione in fiamme, blackout in alcune zone: l’avviso del sindaco

CONTRADA- Un palo dell’alta tensione in fiamme, blackout in alcune zone di Contrada. Il sindaco Pasquale De Santis ha subito voluto informare la popolazione sul disagio ma anche sugli interventi messi in campo velocemente da parte di Enel per ripristinare l’energia elettrica. Ecco cosa ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina social: “Questa sera in via Fratte, un palo dell’alta tensione ha preso fuoco, forse per un sovraccarico di energia.Non si registrano danni a persone e cose, l’energia elettrica nelle abitazioni private è saltata in via Fratte e lungo la SR88 nel tratto dalla rotatoria fino al cimitero comunale e traverse laterali.I validi tecnici dell’ENEL sono a lavoro insieme ai Vigili del Fuoco di Avellino, il guasto sarà riparato entro le ore 24.00”.