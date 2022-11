L’ex cestista statunitense Norman Nolan, questa sera, alle ore 19.00, farà tappa a Palazzo di Città per incontrare il sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

L’atleta, che ha militato nella Scandone nella prima stagione in A1 (2000-2001), sta girando lo Stivale per rivedere i luoghi e gli amici incontrati in tanti anni di basket e non poteva non toccare il capoluogo irpino al quale è sempre rimasto profondamente legato.