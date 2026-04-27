Non solo amministrative, il 6 giugno si vota per il Presidente della Provincia

Sono indetti, per sabato 6 giugno 2026, i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia di Avellino. I comizi elettorali sono indetti entro i termini di scadenza del mandato amministrativo (11 giugno 2026). Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nei seggi appositamente costituiti presso la sede della Provincia, a Palazzo Caracciolo di Avellino. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo le operazioni di voto.

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia, in carica alla data delle elezioni. Sono eleggibili alla carica di presidente della Provincia tutti i sindaci in carica dei comuni ricompresi nel territorio della provincia. L’elezione del presidente avviene sulla base di candidature che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.

Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale, da effettuarsi al 35° giorno antecedente quello della votazione, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Elezioni Provinciali”, entro il 30° giorno antecedente la votazione. Il voto è ponderato.

Le candidature dovranno essere presentate all’Ufficio Elettorale nella sede della Provincia, Palazzo Caracciolo – primo piano, nei seguenti giorni: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di sabato 16 maggio 2026; dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 17 maggio 2026.