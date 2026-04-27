Bagno di folla per l’inaugurazione della sede elettorale di Roberto Cardinale

Nel pomeriggio di ieri, domenica 26 aprile, si è tenuta ad Ariano Irpino, presso la sala conferenze Ilaria Alpi, la presentazione delle liste a sostegno del candidato sindaco Roberto Cardinale, a capo della coalizione di centrosinistra. Al tavolo dei relatori erano presenti, in rappresentanza delle tre liste Ariano sa fare, Futura e HD Democratica, i candidati Mario Iuorio, Marianna Scarpellino, Enrico Franza – sindaco uscente –, Gianna La Luna e Pasqualino Molinario, assessore uscente. La moderazione dell’incontro è stata affidata all’avv. Giovanni La Vita, esponente democratico e candidato anch’egli nella coalizione. In sala erano presenti, tra gli altri, il dott. Luca Covotta e il Presidente del PD irpino, Gerardo Capodilupo.

Nel corso degli interventi, i rappresentanti delle liste hanno richiamato il lavoro svolto negli ultimi anni e la necessità di proseguire con un progetto amministrativo solido e coerente. «Questa coalizione – ha affermato Mario Iuorio – nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso che ha già prodotto risultati e che oggi chiede di essere rafforzato con nuove energie e nuove competenze». Marianna Scarpellino ha sottolineato «l’importanza di un metodo politico capace di ascoltare i cittadini e trasformare le esigenze del territorio in azioni concrete». Il sindaco uscente Enrico Franza ha ricordato che «la città ha bisogno di stabilità e visione, e il lavoro avviato merita di essere consolidato con responsabilità e serietà». Gianna La Luna ha evidenziato «il ruolo centrale delle politiche sociali e della vicinanza alle fasce più fragili», mentre Pasqualino Molinario ha richiamato «l’impegno costante dell’amministrazione uscente nel garantire servizi e interventi concreti sul territorio». Un breve saluto è stato portato anche da Gaetano Bevere, fondatore locale e candidato del Partito Democratico, che ha ribadito «la necessità di un centrosinistra unito e capace di parlare con una sola voce». A seguire sono intervenuti l’assessore uscente Toni La Braca, che ha richiamato «l’importanza di una programmazione amministrativa rigorosa e continua», e Angelo Maria Schiavo, Presidente delle ACLI di Ariano Irpino, che ha sottolineato «il valore della partecipazione civica come fondamento di una comunità più coesa e solidale».

Al culmine dell’evento è intervenuto il candidato sindaco Roberto Cardinale, che ha espresso un indirizzo chiaro e univoco: la continuità della proposta politica della coalizione rispetto ai risultati della giunta uscente deve essere ampliata e rafforzata con nuove proposte concrete. «La nostra forza – ha dichiarato – sarà la capacità di parlare a tutti i cittadini, senza distinzioni, con un metodo fondato su programmazione, costanza e dialogo». Cardinale ha indicato come priorità infrastrutture, mobilità, ambiente, lotta all’emarginazione e alle diseguaglianze, temi emersi con chiarezza nel corso di tutti gli interventi. Ha inoltre espresso l’auspicio che «si possa ricomporre il campo del centrosinistra, coinvolgendo anche le forze che oggi hanno scelto un percorso autonomo». Nutrita la partecipazione di pubblico, con una presenza giovanile particolarmente significativa, segno di una campagna elettorale che si annuncia sempre più sentita e vissuta dagli elettori arianesi chiamati al voto amministrativo.