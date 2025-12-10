Non si rassegna alla separazione dalla ex: 55enne condannato per stalking

SANTA PAOLINA – Pedinamenti, messaggi, appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro e minacce sui social che sarebbero state riconducibili alla vittima. Dopo la separazione da suo marito, un cinquantacinquenne di Montefusco, la vita di una quarantottenne di Santa Paolina era diventata un incubo. Dopo la denuncia e il processo, quello in cui la donna era costituita parte civile e rappresentata dal penalista Danilo Iacobacci, arriva la condanna per lo stalker, difeso dall’avvocato Rosanna Iarrobino. Due anni di reclusione. Ad emettere la sentenza il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gennaro Lezzi. I fatti per cui il cinquantacinquenne era a processo si sono registrati tra Santa Paolina e Prata, dove la donna lavorava. Sarebbe stata infatti più volte seguita fino al lavoro e anche sotto casa. Fino ad un messaggio social che si chiudeva: prepara la bara. Fatti avvenuti a partire dal 2021, quando la donna aveva deciso di separarsi dal coniuge e per effetto dei quali la stessa aveva dovuto cambiare anche residenza e come avviene in questi casi, abitudini di vita.