Droga e telefonini in carcere, il Gip dispone altri sei mesi di indagine per 14 indagati

AVELLINO – Altri sei mesi di indagine. Questa la decisione del Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione nei confronti di quattordici tra agenti della Polizia Penitenziaria e personale dell’Infermeria in servizio presso il Carcere di Bellizzi Irpino, indagati dalla Procura di Avellino per spaccio di stupefacenti, corruzione, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti in concorso, avvenuto nel penitenziario di Contrada San Oronzo. Al termine delle indagini, il sostituto procuratore che aveva condotto gli accertamenti, il pm Luigi Iglio, aveva chiesto nei confronti dei quattordici indagati l’archiviazione del procedimento, basato a quanto pare sulle dichiarazioni rese da alcuni detenuti all’ epoca reclusi nel carcere di Avellino. Il Gip Argenio ha fissato una udienza camerale per decidere sulla richiesta della Procura, quella celebrata in camera di consiglio e a distanza di alcuni giorni ha sciolto la riserva, disponendo un approfondimento sull’ultima delega assegnata alla Polizia Giudiziaria in merito all’indagine. Nel collegio difensivo degli indagati sono impegnati gli avvocati Alba Fattorello, Pierpaolo Castellitto, Alberto Biancardo, Danilo Iacobacci, Nardiello Gallo Giuseppe,