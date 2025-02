Non rispondeva a vicini e amici, 56enne trovato morto in casa

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti questa mattina, 3 febbraio, nel comune di Mercogliano, in via Ernesto Amatucci, per prestare soccorso a un uomo che non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. La squadra dei Vigili del Fuoco ha utilizzato l’autoscala per accedere al terzo piano dell’edificio e raggiungere l’abitazione. Purtroppo, l’uomo cinquantaseienne, che viveva da solo, è stato trovato privo di vita.