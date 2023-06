I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le 13 di oggi, 24 giugno, sono intervenuti in via Pionati ad Avellino, per un soccorso ad un uomo di 58 anni il quale, solo in casa, non rispondeva più ai ripetuti richiami dei vicini e degli amici.

La squadra intervenuta anche con l’ausilio dell’autoscala è salita al secondo piano dell’edificio ed una volta entrata in casa ha rinvenuto il corpo dell’uomo privo di vita.