Due arresti per rapina, avevano sottratto tabacchi durante lo scarico

In data odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i carabinieri

della Compagnia di Benevento e della Stazione di San Giorgio del Sannio, hanno dato esecuzione al

provvedimento della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di due persone provenienti

dall’hinterland napoletano in quanto raggiunte da gravi indizi per rapina.

Il 12 Ottobre 2022, nell’area di parcheggio del supermercato Iperuniverso Barletta di San Giorgio del Sannio,

mentre erano in atto alcune operazioni di scarico merci, ivi compresi tabacchi lavorati esteri acquistati nella

stessa mattinata presso il monopolio di Stato di Tufara Valle, alcuni malviventi, che viaggiavano a bordo di

una Fiat Panda, con tecnica fulminea e collaudata, riuscivano ad impossessarsi di tutte le sigarette che stavano

per essere consegnate, dandosi quindi alla fuga.

Le ricerche sul mezzo compiute dai Carabinieri di San Giorgio del Sannio con il supporto della Sezione

Operativa del Comando Compagnia di Benevento, non portavano nell’immediatezza al rintraccio dell’auto,

ma le successive, puntuali e meticolose indagini scaturite dall’esame delle telecamere della zona, dalle

dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla persona offesa e dalle sommarie informazioni testimoniali

acquisite dall’intestatario dell’auto utilizzata per il reato, unitamente ad altri accertamenti documentali,

permettevano di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di uno dei tre autori del fatto ed in breve

tempo anche a carico di un suo complice, entrambi provenienti dall’hinterland napoletano, mentre un terzo

è ancora in via di identificazione.

Sulla scorta degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento,

condividendo le attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento e tenuto conto della gravità

del reato commesso, emetteva un provvedimento restrittivo della misura cautelare personale degli arresti

domiciliari a carico dei due raggiunti dai gravi indizi, che nella mattinata odierna è stato eseguito nel

capoluogo regionale dalla p.g. operante.

I provvedimenti oggi eseguiti sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari, verso cui sono

ammessi mezzi di impugnazione; i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini, quindi,

presunte innocenti fino a sentenza definitiva