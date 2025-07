Non risponde alle chiamate, sessantaquattrenne ritrovato privo di vita nella sua abitazione

AVELLINO- Il corpo senza vita di un sessantaquattrenne e’ stato rinvenuto all’interno della sua abitazione, dopo le segnalazioni dei familiari in un’abitazione di via Serafino Soldi, ad Avellino. A dare l’allarme sono stati alcuni parenti che hanno provato a contattare l’uomo ma senza avere risposta. Sul posto sono arrivati gli agenti della Volante e i vigili del fuoco. i caschi rossi hanno forzato a porta d’ingresso per poter entrare in casa e hanno ritrovato il sessantaquattrenne privo di vita. Il decesso sarebbe stato determinato da cause naturali, anche se gli accertamenti da parte della Polizia sono in corso.