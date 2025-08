“Non restiamo in silenzio”, a Sant’Angelo dei Lombardi parole e azioni per i bambini di Gaza

La comunità dell’Alta Irpinia si ritroverà il 4 agosto 2025, al Castello degli Imperiale di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’incontro “Non restiamo in silenzio – Parole e azioni per i bambini di Gaza”.

L’appuntamento si inserisce in una campagna che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi sta portando avanti in queste settimane, finalizzata a raccogliere fondi da destinare ai bambini di Gaza. Lunedì 4 agosto, ore 19:00, interverranno tra gli altri Luisa Morgantini, Assopacepalestina e già vice presidente Parlamento europeo, e Souzan Fatayer, della Comunità palestinese Campania.

È previsto un confronto con cittadini, Arcidiocesi, amministratrici e amministratori dell’Alta Irpinia, associazioni. In Alta Irpinia le iniziative a favore della popolazione di Gaza si stanno intensificando. Dal festival Umani nell’Abbazia del Goleto, terminato nei giorni scorsi, all’incontro di lunedì. Ed inoltre il 7 agosto ci sarà un nuovo evento dedicato

alla raccolta fondi. “È arrivato il momento per una mobilitazione più forte, con tutti i mezzi civili a nostra disposizione e senza distinzioni tra le comunità, piccole o grandi che siano”, spiega Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente Città dell’Alta Irpinia. “La Chiesa è assolutamente in prima linea e anche i Comuni si stanno muovendo. A questo punto riteniamo che ogni iniziativa sia quella giusta, perché si parli della questione umanitaria e perché si possano mettere in campo azioni concrete”.