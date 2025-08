I Carabinieri intensificano i controlli del territorio: 5 persone allontanate con Foglio di Via Obbligatorio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, hanno ulteriormente rafforzato i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale, attuati con costanza nelle ore diurne e notturne, con l’obiettivo di prevenire e contrastare efficacemente ogni forma di criminalità.

L’attività si è concretizzata mediante l’attuazione di numerosi posti di controllo, l’esecuzione di perquisizioni personali e veicolari e una costante presenza delle pattuglie nelle aree ritenute sensibili, assicurando un capillare presidio dell’Irpinia.

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno proceduto al controllo di diversi veicoli e soggetti ritenuti sospetti. In particolare, l’attenzione degli operanti si è concentrata su cinque persone, tutte residenti a Napoli e di età compresa tra i 20 e i 40 anni, con precedenti di polizia principalmente per furti e truffe.

I soggetti sono stati fermati durante la notte a bordo di un’utilitaria, mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nel centro abitato del comune. Alla richiesta di motivare la loro presenza sul posto, non sono stati in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile. Alla luce dei riscontri emersi, nei loro confronti è stata avanzata proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, misura prevista per impedire la reiterazione di condotte potenzialmente illecite.

Nel medesimo contesto operativo, è proseguita anche l’attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti: due persone sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, detenute per uso personale.

I controlli proseguiranno in maniera sistematica, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e prossimità alla cittadinanza.