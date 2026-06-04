Non è solo un mal di testa: all’Ospedale di Ariano Irpino visite gratuite dedicate all’emicrania

Non è solo un mal di testa. (H) Open day dell’Asl Avellino in collaborazione con Fondazione Onda ETS interamente dedicato all’emicrania presso l’Ambulatorio di Neurologia del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

Appuntamento il prossimo 17 giugno dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con consulenze e visite neurologiche gratuite per favorire la diagnosi tempestiva e il contrasto a una patologia cronica che in Italia colpisce oltre 6 milioni di persone.

Per usufruire del servizio la prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile prenotarsi telefonando al numero 0825 877333, esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente a livello globale e la seconda più disabilitante. In Italia ne soffrono oltre 6 milioni di persone, di cui circa il 70% donne. Nonostante l’elevata diffusione, l’emicrania rimane ancora oggi fortemente sotto-diagnosticata e sotto-trattata.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ai percorsi di cura, superando lo stigma sociale che spesso porta a sottovalutare questa grave patologia.