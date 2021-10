Attualità In Evidenza Primo Piano “Non c’è più spazio per negazionismi e fascismi vecchi e nuovi”: anche le Acli irpine domani a Roma 15 Ottobre 2021

Dopo aver partecipato ai presidi e aver espresso la solidarietà alla Cgil per gli assalti e i vandalismi subiti nei giorni scorsi, le Acli nazionali partecipano alla manifestazione nazionale antifascista per il lavoro e la democrazia indetta da Cgil, Cisl e Uil per domani 16 ottobre a Roma.

Parteciperà alla manifestazione anche una delegazione delle Acli irpine. “E’ il momento di rimanere uniti – dichiara il presidente provinciale Alfredo Cucciniello- -contro coloro che si rendono protagonisti di attacchi alla Costituzione, alla democrazia e alla convivenza civile. La libertà di pensiero e di manifestare il dissenso non può e non deve mai sfociare in violenze e atti di grave intolleranza. Per questo domani saremo anche noi a Roma, per ribadire con forza che nel nostro Paese non c’è più spazio per negazionismi e fascismi vecchi e nuovi”.