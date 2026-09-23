Non accetta la fine della relazione con la sua ex: scatta il divieto di avvicinamento

AVELLINO- I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione all’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Avellino di applicazione della misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con contestuale controllo mediante braccialetto elettronico, nei confronti di un 39enne residente in questa Provincia, per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’uomo, non accettando la decisione della donna di interrompere la loro relazione sentimentale, poneva in essere una reiterata attività persecutoria nei suoi confronti.
Redazione Irpinia
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