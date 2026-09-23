Aggressione e rapina alla sua ex: convalidato l’arresto di un quarantenne

AVELLINO- Aggressione e rapina alla sua ex, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarantenne gambiano, tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Avellino per aggressione e rapina in danno della sua ex compagna. Lo stesso è stato inoltre denunciato all’A.G. per rifiuto di fornire le proprie generalità, violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo..Al termine dell’udienza di convalida, il G.I.P. presso il Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto e applicato all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo..Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito del cd. “Codice Rosso” sono tese a rafforzare la tutela delle fasce deboli con l’obiettivo di proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità.