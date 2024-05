Nomina scrutatori, Pacia: “Se ci sono irregolarità intervenga il Prefetto”

“Questa vicenda non mi interessa”. Così Sergio Pacia, candidato sindaco della civica «Uniti per Moschiano», in merito alle lamentale sollevate dall’avversario Rosario Addeo, che guida la lista «Le nostre radici», per la presenza di tre suoi candidati consiglieri nella Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.

“Da quanto ho appreso, – afferma Pacia – non c’è alcuna irregolarità circa l’attuale composizione della Commissione elettorale, che domani si riunirà per nominare gli scrutator. Io sono per il rispetto della legge – sottolinea – e nessuno può porsi al di sopra di essa. Non mi interessa questa vicenda, ripeto: intervenga pure il Prefetto se c’è qualcosa che va contro la legge”.