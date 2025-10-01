Nomina De Felice ad amministratore unico dell’ACS, il commento dell’Avvocato Guerino Gazzella

La nomina di Alfonsina De Felice ad amministratore unico dell’Alto Calore Servizi rappresenta una scelta di forte peso istituzionale e tecnico che segna un punto di discontinuità con la gestione avutasi in passato. Il suo curriculum pregno di competenze accademiche e cariche di prestigio sia in ambito giuridico che nel settore dei sistemi idrici integrati, ne fanno una figura di garanzia per un ente alle prese con sfide complesse: la crisi idrica, la situazione economica – finanziaria dell’ente e la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con i territori serviti,

La convergenza maturata attorno al suo nome dimostra come in un contesto politico frammentato, il valore delle competenze prevale su altri interessi.

Ora la vera sfida sarà tradurre il prestigio del profilo in risultati concreti per i cittadini, chiamati a misurare l’efficacia della nuova governance sulla qualità e continuità del servizio idrico.

“Rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro all’ Avvocato De Felice – afferma L’avvocato Guerino Gazzella, Segretario Provinciale di Noi di Centro- certi che la sua esperienza e le sue competenze possano rappresentare un valore aggiunto per l’Alto Calore Servizi nella gestione dell’attuale crisi, L’auspicio è che si possa aprire una fase nuova, improntata alla collaborazione istituzionale e alla ricerca di soluzioni condivise nell’esclusivo interesse dei cittadini e dei territori serviti.”