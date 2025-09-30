L’Avellino non molla e riprende il Padova: è 2 a 2 all’Euganeo

L’Avellino non molla e riesce a recuperare il Padova. Nel turno infrasettimanale del campionato di serie B la formazione biancoverde riesce a recuperare il doppio svantaggio rischiando di vincerla.

Biancolino ritorna al 3-4-1-2 con il rientro di Insigne in campo e davanti la coppia Biasci – Lescano. Si inizia subito a gran ritmo con l’estremo difensore del Padova che riesce ad opporsi a Milani. Dopo pochi minuti i biancoscudati passano con Sgarbi che anticipa Fontanarosa e di testa batte Iannarilli. Padroni di casa in avanti 1 a 0 e che potrebbero raddoppiare poco dopo con Buonaiuto che colpisce il palo esterno. Ma il secondo goal del Padova è solo questione di tempo con lo stesso attaccante che realizza un gran goal piazzando la palla all’incrocio con Iannarilli incolpevole: 2 a 0 per la formazione di casa. Ma l’Avellino non si perde d’animo e accorcia subito le distanze con Biasci che raccoglie un perfetto assist di Lescano e batte l’estremo difensore del Padova. La partita è molto bella con le due squadre si alternano al comando del gioco e proprio quando sembra che il tempo si avvia alla conclusione è Lescano a pareggiare sfruttando un cross apparentemente innocuo di Missori ristabilendo la parità. Il tempo si chiude con un pirotecnico 2 a 2.

Secondo tempo con le due squadre che cercano di superarsi a vicenda ma le difese le fanno da padrone con l’Avellino che potrebbe passare con Kumi ma il portiere del Padova sventa la minaccia. Per la squadra di casa ci prova Lasagna ma è Iannarilli a deviare in angolo. Poi Biasci con gran tiro colpisce la traversa e il Padova si salva. Finisce 2 a 2 con l’Avellino che raccoglie un punto importantissimo anche per come si era messa la gara e continua la serie positiva. Ora la squadra allenata da Raffaele Biancolino ospiterà sabato alle 15 al Partenio Lombardi il Mantova.