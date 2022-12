Nomina De Angelis, la soddisfazione dell’eurodeputato Martusciello: “Farà bene per la regione e la nazione”

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2022, il Professor Carmine De Angelis è stato nominato Consigliere alla Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Vice presidente del consiglio nonché Ministro degli Esteri On. Antonio Tajani, con delega agli Enti locali e alla programmazione europea.

A darne comunicazione il commissario regionale di Forza Italia, l’eurodeputato Fulvio Martusciello: “A nome mio e di tutti i parlamentari campani, non posso che esprimere grande soddisfazione per la nomina del Professor De Angelis a consigliere del Ministro Tajani. Sono certo che farà bene per la nostra regione e per la nostra nazione”.