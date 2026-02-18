Noi di Centro, sabato arriva Clemente Mastella in città

Si terrà sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17.00, ad Avellino l’incontro pubblico dal titolo “Aree interne al centro”. L’appuntamento è in programma presso il Complesso Monumentale Carcere Borbonico, nella Sala De Mita, in Piazza De Marsico. L’iniziativa è promossa da Mastella Noi di Centro e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e politici.

Ad aprire i lavori sarà Pasquale Giuditta, coordinatore regionale Noi Di Centro. Interverranno Raffaele Cipriani, coordinatore provinciale Noi Di Centro; Gerardo Capozza, presidente della Fondazione Sistema Irpinia; Carlo Iannace, direttore “Breast Unit” A.O.R.N. Moscati AV; Maria Carmela Serluca, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Clemente Mastella, presidente nazionale Noi di Centro e sindaco di Benevento.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Marina D’Apice.