Il prefetto media tra Francescani e Comune di Montella: iniziato il vertice a Palazzo di Governo

AVELLINO- Un tavolo per mediare tra Francescani e Comune di Montella sulla vicenda della proprieta’ della struttura attigua al Convento di San Francesco a Folloni dove il Comune di Montella e l’Asl hanno progettato un ospedale di comunita’. A tentarla questa mttina, riunendo allo stesso tavolo tutte le parti della vicenda e’ il prefetto di Avellino Rossana Riflesso. La riunione, inziata da qualche minuto vede la presenza anche del Vescovo Pasquale Cascio. Prima di partecipare al confronto, il sindaco di Montella Rizieri Rino Buonopane, ha ribadito disponibiilita’ al dialogo ma piena titolarita’ del Comune sulla proprieta’: “Aspettiamo cosa verrà portato al tavolo, vorrei ricordare che questa richiesta è stata fatta dall’ordine Francescano al Prefetto, che sempre molto disponibile ha convocato il tavolo. Lo aveva già fatto per il giorno 11, poi i francescani hanno declinato e c’e’ stato un rinvio. Ascolteremo cosa hanno da portare al tavolo, siamo disponibili al colloquio, assolutamente, all’interlocuzione”. Le posizioni restano però ancora distanti. Si questo il sindaco di Montella ha chiarito: “Non e’ una questione di posizioni distanti. L’amministrazione comunale, insieme ad altri enti, come l’ASL, la Regione ha avviato un percorso. Non è di questi giorni né di questi mesi, ma già da qualche anno. Il prjmo deliberato del Comune di Montella in questa direzione risale al novembre del 2020, siamo nel 2026. Molte attività sono state messe in campo, immaginando un percorso di carattere amministrativo autorizzativo, quindi c’e’ la consapevolezza dell’Importanza di quest opera. Molte questioni che sono state poste in modo del tutto strumentale. A prescindere da quello che sarà il giudizio sulla proprietà. Perché vorrei ricordare che è l’ordine Francescano che rivendica la proprietà e fa causa al Comune. Il Comune ritiene di avere i titoli per dimostrare la proprietà e la disponibilità del possesso del bene”.