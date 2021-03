Provincia Noi Atripalda, interrogazione sull’intervento di messa in sicurezza delle strade cittadine 30 Marzo 2021

La nota di Noi Atripalda: “I sottoscritti consiglieri comunali del ”NOI ATRIPALDA” Premesso che – l’amministrazione comunale, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, ha previsto un intervento “forte e diffuso” di messa in sicurezza di C/Da Giacchi, Alvanite, Tiratore, “di tutte le strade che vengono verso il centro del paese”, nonché di “tutte le stradi principali, come Via Appia, Via Roma etc”; – che l’intervento non consisterà nel “tipico rattoppo d’emergenza” Ritenuto che – in virtù di quanto appreso dalla stampa (fonte Il Sabato), detto intervento costerà meno di € 50.000,00; – gli scriventi nutrono dubbi circa l’efficienza dell’intervento, definito strutturale, al cospetto dell’impegno di spesa Interrogano La SV: – per conoscere i dettagli del progetto relativo all’intervento, con particolare riferimento al computo metrico ed alla puntuale tipologia di lavorazione prevista per le singole arteria; – per conoscere, atteso che si tratta di lavori programmati da tempo e che il rifacimento dell’asfalto –visto lo stato di degrado delle arterie- non era più rinviabile, il dettagliato cronoprogramma dell’intervento. Atripalda (AV), 29.03.2021 Francesco Mazzariello Domenico Landi Maria Picariello Fabiola Scioscia Paolo Spagnuolo”.