Nocciolo e Strade dei Forni: a Pago Ferragosto di risate e musica con lo speaker dei “Campioni”

Dopo la travolgente ironia di Rosalia Polcaro, altri due appuntamenti da non perdere per la Rassegna finanziata dal Poc della Regione Campania e diretta da Michele Ippolito, denominata “Il Nocciolo e le strade dei forni”.

Anche in questo caso la location degli eventi sarà Pago Vallo Lauro. A partire da questa sera, quando nella Piazzetta di Pernosano saranno ospiti i “Ditelo Voi”, il trio comico composto da Francesco De Fraia, detto Capucchione, Domenico Manfredi, detto Mimmo, e Raffaele Ferrante, detto Lello, famosissimo per le sit com dei “Gomorroidi”, allieterà la serata di Ferragosto in piazzetta Padre Pio a Personano. Divertimento assicurato con gli artisti che hanno partecipato a programmi come Made in Sud e Colorado.



Serata da “campioni” e tanta buona musica quella invece prevista per domani,mercledì 16 agosto, quando sempre in Piazzetta Padre Pio, arriveranno il musicista Frank Tellina, con il suo ultimo brano in ordine di tempo “Jesce o sole” e lo speaker ufficiale del Napoli campione d’Italia 2023, Daniele Decibel Bellini.

Due appuntamenti da non perdere per la Rassegna che vede coinvolti sei comuni finanziata dalla Regione Campania. Oltre a Pago Vallo Lauro ci sono Domicella, Visciano, Taurano, San Giorgio Del Sannio, Marzano di Nola.