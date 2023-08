Sale a due morti bilancio incidente San Tommaso: muore marito altra vittima

È deceduto questa mattina presso l’ospedale Moscati, dove ha trascorso la notte in terapia intensiva, anche l’altro anziano coinvolto nel terribile schianto di ieri in via due Principati ad Avellino, nei pressi del quartiere San Tommaso. Si tratta del marito dell’anziana già deceduta ieri poco dopo il trasporto in ospedale.

Entrambi avevano 81 anni ed erano proprio di San Tommaso. Una coppia unita in tutto, anche nel fatale destino che ha voluto perdessero la vita in un incidente stradale a pochi passi da casa.

Tre in tutto le persone coinvolte nell’incidente, oltre agli anziani coniugi che viaggiavano su una Hyundai, una 63enne a bordo di una Panda.

Dopo i rilievi del caso aperta un’indagine dalle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.