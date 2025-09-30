Nocciole: Confagricoltura chiede interventi urgenti

Confagricoltura esprime grande preoccupazione per la campagna corilicola 2025, che

registra un decremento della produzione fino al 70% in alcuni territori. Di questa

gravissima crisi la Confederazione ha informato il Governo, nella persona del ministro

dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida,

chiedendo interventi urgenti, sia nel breve che nel lungo periodo, a tutela delle imprese

agricole.

La produzione nazionale di nocciole è in forte contrazione, con una riduzione stimata di

circa il 50% rispetto al potenziale produttivo. In alcune delle aree maggiormente vocate,

come Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia, si registrano perdite fino al 70%, e in alcuni

casi non si raccoglierà affatto.

A rendere ancora più allarmante il quadro è il fatto che, dal 2015 ad oggi, le superfici

coltivate a nocciole sono aumentate di oltre il 30%, a fronte di una produzione che già

da diversi anni risulta in calo.

“Il comparto corilicolo è in estrema difficoltà – dichiara Dario Di Vincenzo, presidente

della Federazione nazionale di prodotto frutta in guscio di Confagricoltura – e necessita

di misure immediate per garantire un futuro alle aziende. È indispensabile prevedere

ristori urgenti per far fronte alle perdite di quest’anno, ma anche interventi strutturali

per tutelare la redditività, la competitività e la tenuta produttiva di un settore strategico

per molti territori.”

Confagricoltura sottolinea come la filiera corilicola italiana, seconda per produzione al

mondo, rappresenti non solo un’importante realtà economica, ma anche un elemento

fondamentale sotto il profilo paesaggistico, ambientale, occupazionale e sociale.

L’Organizzazione resta a disposizione per approfondire le proprie proposte, anche

nell’ambito di un tavolo tecnico dedicato, e sollecita un rapido intervento delle istituzioni

per sostenere un comparto che rischia un grave ridimensionamento.